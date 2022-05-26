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聯電台積電利多不斷 股價兩樣情

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電ADR上漲1.69美元、漲幅1.90%，收在90.41美元。路透
台積電ADR上漲1.69美元、漲幅1.90%，收在90.41美元。路透

美股四大指數齊漲，台股今（26）日表現由紅翻黑，聯電（2303）受惠於昨日公告的利多消息，斥資新台幣10.38億元，委由港威營造進行南科晶圓12A廠P6廠區機電工程，P6廠區預計明年第2季量產，股價早盤一路跑贏大盤，最高站回50元。

美股道瓊指數上漲 191.66 點、漲幅0.6%，收32,120.28點；那斯達克指數上漲170.29點、漲幅1.51%，收11,434.74點；標普500指數上漲37.25點、漲幅0.95%，收3,978.73點；費城半導體指數上漲55.9點、漲幅1.98%，收2,882.9點。

聯電表示，P6廠區依計畫於明年第2季量產，因設備交期延長，產能提升速度可能較預期緩慢，目前無法確定何時能夠達到月產能3.2萬片規模。

聯電今日股價開高走高，開在49.9元，早盤一度站上50.2元，重回50元大關。籌碼方面，外資轉賣為買超4,705張，投信則連三日賣超1,287張，自營商則終結三日賣超，轉為買超1,537張。

同樣傳出好消息的台積電（2330）股價表現卻兩樣情。本報系獨家報導，近期傳出Intel 4製程推進不如預期，為使第14代處理器Meteor Lake如期在明年上市，英特爾找上台積電救援。供應鏈透露，台積電決定以5奈米家族的N4P，為其代工生產，這也是英特爾在去年底繼宣布將旗下繪圖晶片委由台積電以6奈米生產，及部分支援晶片採用3奈米後，首次將核心處理器交由台積電代工。

台積電ADR上漲1.69美元、漲幅1.90%，收在90.41美元；但今日台積電股價表現疲軟，開在523元，早盤一度翻紅到525元，但仍不敵賣壓湧現，股價一度下跌至519元。

籌碼方面，台積電遭外資連三日賣超7,859張，投信連四日買超1,676張，自營商也轉賣為買著1,985張。

台積電 聯電

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