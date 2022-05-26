台股開盤上漲24點 台積電開盤下跌1元

台股今（26）日開盤上漲24.18點，開盤指數16,128.21點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價523元。今日率先開盤的日韓股齊揚，漲幅0.6～0.8%。

永豐期貨表示，周三台股資金回流電子股，鴻海（2317）、大立光（3008）等權值股同步上揚，激勵市場信心。技術面來看，短期均線維持多頭排列，KD、MACD指標同步上揚，惟台幣目前中長期仍偏弱勢，加上大盤上檔賣壓仍沉重，預期指數可能在10日及月線間反覆震盪。

國票投顧說，台股下檔具一定支撐力道，上檔有頸線壓抑、月線下彎，若台股於均線糾結後站上頸線，則後市高點可期，短期以震盪築底視之，現階段操作可持續聚焦電子族群，短線瞄準近期表現強勢的鴻家軍作為選股標的，另航空族群具客運復甦題材，股價於近期回升，短線可多加留意。此外，ABF族群趨勢明確，且族群個股股價於低檔放量留下影線，中長期投資價位逐漸浮現。

美股25日四大指數齊揚，道瓊指數與標普500指數分別上漲0.6%、0.9%，那斯達克指數、費城半導體指數上漲1.5%、1.9%。台股ADR回春，除中華電信ADR漲幅0.6%，其餘個股漲幅1.9～2.7%。

美股25日盤中遇聯準會 5月會議紀要出爐，科技股撥雲見日。會議紀要內容顯示，與會官員大多認為，在接下來幾次會議上，調高 50 個基點可能是適當的，並認為重點是迅速轉向更中性的貨幣政策立場。