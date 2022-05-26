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【早晨財經速解讀】玉山金法說Q1衰退 升息沒幫助 巴菲特為何今年可以大贏標普？

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5/26【早晨財經速解讀】玉山金法說Q1衰退 升息沒幫助 巴菲特為何今年可以大贏標普？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

玉山金控（2884）昨（25）日法說，玉山金第1季自結淨收益135.5億元，稅後純益43.3億元，金控每股稅後純益（EPS） 0.32元。

談到升息，玉山銀董事長黃男州預估，台灣3、4月CPI已經破3％，進口物價變貴。假設美國今年真的升息8到10碼（1碼為0.25個百分點）前提下，台灣今年不太可能僅升息一次。

玉山金今年將修正公司章程，提高公司額定資本額500億元至2,000億元。黃男州也表示，目前雖尚未有併購計畫，但必須為未來預留空間，包括明年的可能性。

台股昨（25）日開紅走高，一度上漲至16,169.18點，尾盤漲幅縮小收在16,104.03點，上漲140.4點，成交量2,130.21億元；三大法人買超81.96億元。

美股三大指數周三（25日）齊揚，那斯達克綜合指數反彈1.5%，聯準會（Fed）最新會議紀錄顯示，決策官員認為6、7月例行會議比照5月的升息步調可能是合適的，這平息了市場對Fed升息3碼的疑慮。

道瓊工業指數漲191.66點，或0.6%，收報32,120.28點，標普500指數漲37.25點，或0.95%，至3,978.73點，那斯達克指數勁揚170.29點，或1.51%，收在11,434.74點。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 台股 美股 玉山金 Fed

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