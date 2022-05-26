5/26【早晨財經速解讀】玉山金法說Q1衰退 升息沒幫助 巴菲特為何今年可以大贏標普？

玉山金控（2884）昨（25）日法說，玉山金第1季自結淨收益135.5億元，稅後純益43.3億元，金控每股稅後純益（EPS） 0.32元。

談到升息，玉山銀董事長黃男州預估，台灣3、4月CPI已經破3％，進口物價變貴。假設美國今年真的升息8到10碼（1碼為0.25個百分點）前提下，台灣今年不太可能僅升息一次。

玉山金今年將修正公司章程，提高公司額定資本額500億元至2,000億元。黃男州也表示，目前雖尚未有併購計畫，但必須為未來預留空間，包括明年的可能性。

台股昨（25）日開紅走高，一度上漲至16,169.18點，尾盤漲幅縮小收在16,104.03點，上漲140.4點，成交量2,130.21億元；三大法人買超81.96億元。

美股三大指數周三（25日）齊揚，那斯達克綜合指數反彈1.5%，聯準會（Fed）最新會議紀錄顯示，決策官員認為6、7月例行會議比照5月的升息步調可能是合適的，這平息了市場對Fed升息3碼的疑慮。

道瓊工業指數漲191.66點，或0.6%，收報32,120.28點，標普500指數漲37.25點，或0.95%，至3,978.73點，那斯達克指數勁揚170.29點，或1.51%，收在11,434.74點。