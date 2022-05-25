賣太陽能廠獲利挹注 當沖客搶進華新、當沖比70%

華新（1605）昨（24）日董事會決議賣出美國太陽能子公司的案場開發部門，預計可認列處分利益約新台幣85.2億元，今（25）日股價站上月線，盤中一度衝上43.35元，值得注意的是，華新昨當沖佔比達7成，成為當沖客搶進的熱門股。

華新昨成交量逾14萬張，其中現股當沖就將近10萬張，當沖比7成。今股價強勢上攻，盤中漲幅逾7%。

華新昨（24）日董事會決議，出售美國太陽能子公司Borrego Solar Systems公司之案場開發部門，予美國能源投資公司ECP，交易總金額約5.67億美元（約新台幣167.8億元），預計可認列稅前處分利益約2.88億美元（約新台幣85.2億元）。

本筆交易處分利益，華新預計第3季認列稅後純益2.3億美元（約新台幣68億元），若以資本額約343.13億元概算，可望貢獻每股純益逾1.98元。

華新指出，其實位在加州的Borrego貢獻華新相當好的營收，但由於美國能源案場開發需要與當地地主、電力公司、建設商等進行溝通，為了往其他州擴大，突破地域發展瓶頸，因此Borrego拆分旗下案場開發部門，出售給於電力、再生與永續能源方案擁有20餘年專業經驗之能源投資公司ECP，未來也有很大的機會與ECP變成合作關係。