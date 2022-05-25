5/25【早晨財經速解讀】新光金獲利大減6成、00907永豐存股掛牌跌破發行價 美股空頭部位2年最高
猴痘病毒擴散17國引發市場恐慌，加上四大基金領砍台積電（2330），台股24日第六度試圖攻上月線卻功敗垂成，再度失守萬六大關。法人指出，台股弱勢，主要還是市場反映對基本面的疑慮，預期短期震盪築底的機率較高。
三大法人合計賣超92.53億元，八大公股行庫則買超38.2億元力挺台股，買超前十大個股為開發金、聯電、新光金、廣達、統一、富邦金、中鋼、全友、欣興，以及元大金，明顯偏愛金融股。
台股散戶失去信心大舉潰逃嗎？觀察4月散戶占台股的成交金額比重由62.3%下滑至60.1%，為2020年4月以來、逾兩年新低，顯見散戶在台股進行交易的比重確實下滑。專家認為，最近股市震盪幅度加大，台股和美國科技股連動很深，美國科技股往下走，台股也會往下走，散戶可能研判，今年可能都會維持下行趨勢，投資行為轉趨保守觀望。
美股三大指數24日漲跌互見，道瓊收復早盤跌幅、小漲作收，標普500指數和那指下挫，回吐前一日漲幅，投資人擔憂，壓制通膨的急進舉措可能使美國經濟步入衰退，從而抑制市場風險偏好。
美國社群媒體平台Snapchat母公司Snap發布獲利預警，導致股價暴跌43.1%，並引發社交媒體類股和科技股下跌。臉書母公司Meta大跌7.62%，字母跌4.95%，推特跌5.55%，Pinterest更重挫23.64%。
俄烏交戰和中國大陸實施的防疫封控措施，使全球供應鏈干擾加劇，從而推升通膨攀升至數十年高點。投資人預估，Fed未來數月將連續升息2碼，加深外界對Fed此舉可能導致經濟陷入衰退的疑慮，這種情況越來越多被列入分析師的預測中。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言