散戶信心續崩？4月證券劃撥存款餘額大減近千億

股市近期波動劇烈，央行今公布4月的證券劃撥存款，大幅下滑945億元，為2010年6月以來、近12年最大減幅，餘額降至3兆46億元，已快跌破3兆大關。央行經研處副處長蔡惠美認為，最近股市震盪都加劇，台股與美國科技股連動很深，美股趨勢向下，台股今年以來也持續往下，對投資人來講，尤其是散戶，大概會轉趨觀望。

央行今公布4月M1B年增率再降至9.81%，主因活期性存款成長減緩所致，M2年增率則上升至8.12%，主要受放款與投資年增率上升之影響。前4月M1B及M2平均年增率分別為10.82%及7.94%。

觀察有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，4月下降至3兆46億元，較3月大減945億元，創下2010年6月以來、近12年最大減幅，而前次最大減幅，則為2010年5月大減1088億元。

蔡惠美指出，本國自然人在台股成交比重，已從3月62.3%降至4月60.1%，為前年4月以來新低，前次低點為前年3月的56.3%，當時是因為新冠疫情剛爆發，美國在前年3月9日熔斷，台股指數也在當月大跌1486點，但前年4月後比重就維持在60%至74%之間。另，僑外法人在台股成交比重，從3月28.4%上升為29.7%；本國法人則從3月的9.3%上升為10.1%。

對於散戶是否在這波鷹派升息下「退場」？蔡惠美坦言，從證券劃撥存款餘額的變化，可看到散戶短時間內的處置方式，在台股交易比重已下跌，至於未來因為近期國內外股市震盪擴大，而台股與美國科技股連動很深，美國科技股走勢向下，台股今年以來也持續向下，對投資人而言，尤其是散戶「大概會轉趨觀望」。

蔡惠美表示，今年以來台股持續走跌，使散戶出現觀望，4月融資餘額為3195億元、為連2月下滑。目前的融資減幅相對還算平和。

至於外幣存款餘額，4月外幣存款餘額達台幣7.8644兆元、年增18.3%，創2015年11月以來新高，主因國外投資或盈餘匯回，放在外幣存款，也與美元升值走勢的預期有關。