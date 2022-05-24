上櫃公司基本面穩健 籲投資人審慎理性因應行情波動

受持續的通貨膨脹及美國聯準會的緊縮貨幣政策等因素影響，國際主要股市近日大幅震盪，也連帶影響國內投資人信心及股市表現。櫃買指數24日下跌2.2%，並跌破月線支撐。櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面穩健，近期財報表現亮眼，投資人宜理性審慎看待近期行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心表示，上櫃公司第1季營收約6,635億元，較去年同期增加667億元，增幅為11%；另稅前淨利786億元，較去年同期增加87億元，增幅為12%；此外，今年1至4月全體上櫃公司營收總計8,846億元，也較2021年同期成長703億元，增幅為8.6%，顯示上櫃公司基本面穩健，營收及獲利表現亮眼，維持成長動能，而且在去年高基期的前提下，上櫃公司之表現更顯難得。

櫃買中心並表示，由於上櫃公司近期財務業務表現優異，有基本面作為支撐，投資人無須過於恐慌，建議投資人可持續關注基本面表現佳、殖利率高之個股，理性審慎分析投資策略及相關情勢。