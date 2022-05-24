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防疫險保戶注意！有沒有投保成功 金管會：6月底就知道

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

還在等核保的防疫險保戶注意了，有沒有投保成功，最晚六月底就會知道。據金管會掌握，目前「在途保單」（核保中）還有100萬件。

保險局長施瓊華晚間說，金管會和各保險公司協商，各公司已允諾6月底前，就會把所有目前核保中的案件全部消化完畢，換言之，6月底民眾就會知道，自己在這家公司的保單，是否核保完成。

金管會主委黃天牧更進一步說，他不會等到六月底，要求保局「周周」都去了解，了解這家保險公司核保案件上的處理進度，確實掌握公司進度。

至於外界質疑，有保險公司可能「陽奉陰違」，惡意拖延、等其他同業核保，再以拒絕重複投保為由做拒保。

黃天牧則說，將會請保局發函給各公司，要求各公司不能出現這種情況，一旦發現就會苛責，也就是做出懲處。

立委林楚茵昨在財委會上說，保單不確定讓保戶後續申請理賠無所適從、讓保險沒有保障，現在有許多保戶抱怨1月出單後至今仍不核保。

林楚茵提醒金管會，提防各產險公司故意玩諜對諜的遊戲，惡意拖延等待其他同業核保後，再以拒絕重複投保為由拒保，甚至有產險業者以「行政疏漏」為由拒保，如此對保戶嚴重侵害保戶權益。

她認為，各保險公司在4月停止收件至今已經超過1個月，應該要求於6月底前核保完所有保單，金管會晚間則做出正面回應，要求保險公司針對百萬件「在途保單」需在6月底前，完成核保。

保險 保單 金管會

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