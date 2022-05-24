統一恒生科指期貨ETN 將於5月25日上櫃掛牌
櫃買中心表示，統一證券發行的「統一恒生科指期貨指數指數投資證券」（證券代碼：020033；中文簡稱：統一恒生科期N）將於5月25日上櫃掛牌。
統一恒生科指期貨ETN是追蹤恒生指數公司編製的「恒生科指期貨指數」，以香港交易所買賣的近月恒生科指期貨合約為基礎，於近月期貨合約接近到期時進行換倉，換倉於每個月的期貨合約最後交易日前三個交易日開始，至最後交易日前一個交易日結束，共計三個交易日完成。
另為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，櫃買中心持續自1月3日起至6月30日止，舉辦「上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加一萬元百貨公司禮券抽獎活動。活動詳情請至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項下查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言