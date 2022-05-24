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台股下跌192.78點 三大法人賣超95.1億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

美國社群媒體平台Snapchat母公司Snap警告說，本季獲利和營收將低於先前財測，那斯達克100指數期貨重挫，導致台股雖今（24）日開紅，但10點後一路走低，收在最低點15,963.63點，下跌192.78點，成交量2,079.99億元；三大法人賣超95.1億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超80.61億元，投信買超17.36億元，自營商賣超（合計）31.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.72億元，自營商（避險）賣超21.13億元。

今台股大跌，電子指數下跌1.55%，台積電（2330）跌幅1.52%，收520元，聯電（2303）跌幅2.58%，收49元。千金股矽力-KY（6415）重挫逾9%，收2,600元，ABF載板三雄也大跌，欣興（3037）下跌超過5%。汽車零組件股倉佑（1568）、大億（1521）續強，雙雙攻上漲停板，摩根士丹利對儒鴻（1476）維持「優於大盤」的評等，目標價為875元，儒鴻漲幅逾2%，大盤收在15,963.63點，跌幅1.19%。

自營商 台股

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