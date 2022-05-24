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大摩看儒鴻：維持「優於大盤」評等 目標價875元

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

摩根士丹利證券發布報告指出，儒鴻（1476）生產多元分散，是結構上的正面因素，可望受惠於全球品牌供應鏈的重新平衡。由於市場對於機能衣的需求強勁，加上持續的產品創新，都有利於儒鴻未來數年的營收及獲利成長。因此，摩根士丹利對儒鴻維持「優於大盤」的評等，目標價為875元。

報告指出，2018~19年以來，供應鏈的分散化更加關鍵，也更講究差異化，因為品牌/零售商要求有更多中國大陸之外的OEM生產，以避開中美之間的貿易緊張。在2020~21年，新冠疫情造成後勤及生產不順利，頂尖品牌更需要對於製造足跡進行完整的重新評估。

報告指出，儒鴻生產的分散化程度早已領先同業，擁有最為分散的生產基地。儒鴻在成衣及布料都致力於分散化（印尼廠），有助於與耐吉、露露檸檬（Lululemon）and Under Armour等頂尖運動品牌的合作。大摩估計，在2022年及2023年，印尼廠的成衣產能比重將分別達10%及18%，布料產能到2024年的比重則將超過20%。

到2023年底，大摩給予儒鴻的目標價為875元。大摩估計，在2022~24年，儒鴻營收的年均複合成長率（CAGR）為17%，淨利的CAGR為26%。儒鴻今、明兩年的獲利成長率預估為17%、21%，以2023年的獲利預估來推算，本益比為27倍。

儒鴻24日上漲13元，收在469.5元，漲幅2.8%，優於加權指數1.1%的跌幅。

儒鴻

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