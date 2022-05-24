台股收盤下跌192點 美股期貨盤走弱台股失守萬六關卡

雖然美股周一上漲收盤，台股今(24)日也開出小高盤，但因盤中的美股期貨盤走弱，投資人深恐今晚美股又下挫，追價意願低落，盤中陷入萬六點保衛戰； 終場收盤下跌192.78點，收盤指數15,963.63點，成交量2079.99億元。台積電（2330）則再度跌破月線，陷入520元保衛戰，收盤下跌8元，收盤價520元。

今日台股開高走低，權值股表現疲弱，昨日強勢的航運族群買氣下滑，缺乏多頭指標領軍，大盤指數10點左右翻黑走下坡，午盤過後，1點左右再度失守萬六點，大盤指數跌到15,992.47點；今日盤中資金流向以電子族群將近五成最多，其中半導體占比26.1%，運輸量能縮減，僅占19.9%。今日以台揚（2314）、大億（1521）、 錩泰（1541）較為強勢，成交金額大且走揚者主要為：華新（1605）、堤維西（1522）、可成（2474）、四維航（5608）及致伸（4915）。

台新投顧副總經理黃文清表示，今日台股呈現指數反彈後的類股輪動過程，盤面持續消化利空狀況，整體而言，屬於反彈之後出現築底震盪。群益投顧表示， 大盤指數目前處在3、12日均線之上、但月線仍蓋頭的短均中性偏多格局。操作上，類股輪動加速，前波相對強勢的電子股相應趨弱，勿過度追高，宜逢急跌擇強因應；傳產業績題材股，短期將呈現相對強勢輪動表現。