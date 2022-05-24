快訊

87歲翁確診逝 中風妻障礙兒伴屍3日 疫情下的弱勢悲歌

台積電再度神救援！5奈米獲英特爾急單 營收貢獻大躍進

張庭提告維權拒被割韭菜 要回凍結100多億資產與聲譽

4檔恢復融資融券交易但股價不同調 台揚飆漲停最搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

證交所公告台揚（2314）、皇昌（2543）、慧友（5484）、光麗-KY（6431）等4公司，每股淨值回復至票面以上，今（24）日起恢復融資融券交易，台揚開高走高飆上漲停59.4元鎖死，表現最搶眼，排隊追買單逾8,000張，股價一舉站上5日線、月線、季線。

證交所依據有價證券得為融資融券標準第4條、證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報第1季財務報告每股淨值資料；每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共有台揚、皇昌、慧友、光麗-KY，調整作業自5月24日起實施。

台揚恢復融資融券交易，早盤以55元開出，股價急拉上漲停59.4元鎖死，市價及漲停買單逾8,000張，表現相當強勢；同樣恢復融資融券交易的慧友也是上漲表現，盤中漲幅1.47%，但皇昌卻是大跌，以9.25元平盤開出，雖一度小漲可惜不敵賣翻黑，盤中跌幅6.7%，光麗-KY盤中跌幅0.53%。

延伸閱讀

農田水利憲法法庭交鋒 蘇煥智：農民出錢卻喪失監督權

台中早餐店女老闆確診仍看店 衛生局稽查時當場逮到她

苗縣今新增1130例確診 網傳有人快篩陽性參加媽祖進香

比特犬飼主教育訓練 屏科大犬隻訓練師傳授秘訣

相關新聞

市場3大「鬼故事」全球股市跌不停…經濟學家拆真面貌：美通膨這時開始降

近期升息風暴來襲，全球股債市值大幅縮水，美國聯準會持續透過升息應對高通膨，令外界憂心，全球股市究竟到底了沒？對此，專家點出，目前市場共有3大「鬼故事」，估計升息最恐怖到7月，下半年可能放緩升息，同時市場預估，美國通膨下半年將逐季下降。

4檔恢復融資融券交易但股價不同調 台揚飆漲停最搶眼

證交所公告台揚（2314）、皇昌（2543）、慧友（5484）、光麗-KY（6431）等4公司，每股淨值回復至票面以上，...

軋空注意！群創、友達、耿鼎 融券月增前三名

統計4月25日至5月23日，一個月以來，融券一共減少3,755張，然而，群創（3481），友達（2409）與耿鼎（152...

台股跌逾百點 股王股后重摔200點

美股四大指數齊漲，但台股今（24）日下跌逾百點，千金股落難重摔，早盤股王矽力-KY（6415）最低到2,610元，股后信...

股后信驊重挫領跌 千金股綠油油僅一檔抗跌

台股今（24）日再挑戰月線，但是指數上攻無力，盤中翻黑，電子股、權值股走弱，航運股翻黑，金融股表現抗跌，千金股也是重災區...

電子轉弱 台股翻黑挫逾80點失守16100點

美股反彈收高，帶動台股今天早盤最高至16219.8點、上漲63.39點，但上方仍面臨月線反壓，成交量能不足，隨電子股轉弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。