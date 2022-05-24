4檔恢復融資融券交易但股價不同調 台揚飆漲停最搶眼

證交所公告台揚（2314）、皇昌（2543）、慧友（5484）、光麗-KY（6431）等4公司，每股淨值回復至票面以上，今（24）日起恢復融資融券交易，台揚開高走高飆上漲停59.4元鎖死，表現最搶眼，排隊追買單逾8,000張，股價一舉站上5日線、月線、季線。

證交所依據有價證券得為融資融券標準第4條、證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報第1季財務報告每股淨值資料；每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共有台揚、皇昌、慧友、光麗-KY，調整作業自5月24日起實施。

台揚恢復融資融券交易，早盤以55元開出，股價急拉上漲停59.4元鎖死，市價及漲停買單逾8,000張，表現相當強勢；同樣恢復融資融券交易的慧友也是上漲表現，盤中漲幅1.47%，但皇昌卻是大跌，以9.25元平盤開出，雖一度小漲可惜不敵賣翻黑，盤中跌幅6.7%，光麗-KY盤中跌幅0.53%。