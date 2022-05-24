股后信驊重挫領跌 千金股綠油油僅一檔抗跌

台股今（24）日再挑戰月線，但是指數上攻無力，盤中翻黑，電子股、權值股走弱，航運股翻黑，金融股表現抗跌，千金股也是重災區，股后信驊（5274）一度亮燈跌停，股王矽力-KY（6415）重挫近6%，8檔千金股中僅旭隼（6409）力守紅盤。

台股今日開高走低，8檔千金股中，股王、股后跌勢沈重，信驊近日遭外資調降評等及目標價，由優於大盤下調至中立評等，目標價由4,000元下調至2,400元；信驊首季稅後純益4.68億元，創歷史新高，每股純益13.64元；4月營收4.54億元，創新高，累計前四月營收16.06億元，創同期新高。

信驊早盤以2,330元開低後一度重挫至跌停2,105元，盤中打開跌停，跌幅逾8％；股王矽力-KY也遭外資將調降目標價，由4,755元下調至4,080元，早盤以2,830元開低，盤中跌幅5.94%。

千金股慘跌，僅旭隼力守紅盤，盤中漲幅2.83%；其餘則是下跌，力旺（3529）盤中跌幅逾4%，世芯-KY（3661），跌幅逾3%，譜瑞-KY（4966）、AES-KY跌幅逾2%，祥碩（5269）跌幅逾1%，大立光（3008）跌幅0.62%。