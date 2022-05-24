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台股盤中挫至16,100附近徘徊 陳奕光：看好今萬六有守

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今（24）日震盪幅度大，由於今日台積電（2330）表現疲弱，導致大盤不穩，盤中翻黑下挫至16,080點附近，法人表示，今日大盤偏向以守代攻，建議投資人短線操作為上策。

今日盤中成交量大者分別為華新（1605），長榮航（2618），長榮（2603）。此外，今日電子族群資金比重依然有四成以上，面板個股有買單拉抬，其中群創（3481），友達（2409），彩晶（6116）皆有買單點火，股價走揚，群創更是挑戰14元整數關卡。

法人表示，貨櫃三雄今日表現趨弱，尤其觀察萬海（2615）表現，因昨（23）日萬海融券增加，融資減少，今日難免出現隔日沖賣壓，但航運族群五月在基本面與殖利率加持下仍有支撐，後續表現仍然看好。

今日盤中資金占比由電子占46%最重，其次為高股息族群占比35.9%，運輸今日僅占22.6%。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股近日碰到月線屢攻不破，主要問題還是在量能不足，預計橫盤整理還要一段時間，不過看好今日萬六有守。

陳奕光說，台股後市表現仍然可期，看好理由有四，一為貨幣緊縮態度放緩，有利資金回流，並帶動台股反彈。二為股東會和獲利行情將持續影響第2季，加上四月分外銷訂單維持高檔，台股獲利與股利有機會形成強力支撐。接著是外資期貨由空轉多，從外資態度上來看，賣超不會超過50億。最後是上海集裝箱指數回彈，代表需求慢慢回升，全球股市沉浸在反彈格局中，建議投資人可持續進行反彈操作。

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