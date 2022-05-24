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欣厚-KY、沛亨及旭源等股5/24恢復融資融券交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心依據證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報2022年第1季財務報告每股淨值資料，因欣厚-KY（4924）、沛亨（6291）及旭源（8421）等三家公司每股淨值已高於10元，公告其股票自5月24日起恢復融資融券交易。

華星光（4979）每股淨值低於10元，其股票自5月24日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。天方能源（3073）及億杰（3089）等公司每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法，而繼續暫停融資融券交易。

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