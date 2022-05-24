台揚、皇昌、慧友及光麗-KY 5/24恢復融資融券交易

台灣證券交易所依據有價證券得為融資融券標準第4條、證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報第1季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整名單如下：

1. 每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的有價證券共有：宏遠（1460）、麗嬰房（2911）。

2. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共有：台揚（2314）、皇昌（2543）、慧友（5484）、光麗-KY（6431）。

3. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，繼續暫停者：晟鈦（3229）。

調整作業自2022年5月24日起實施。