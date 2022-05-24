台股開盤上漲10點 台積電開盤上漲2元

台股今（24）日開盤上漲10.46點，開盤指數16,166.57點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價530元。亞股日韓股市開盤齊跌，跌幅0.2～0.3%。

永豐期貨表示，台股周一有航運股奮力撐盤，金控雙雄賣壓沉重。技術面來看，目前大盤KD、MACD指標偏多上行，加上外資結束連六周賣超，短線逐步轉向偏多格局，大盤有望再度挑戰月線壓力。

群益投顧說，通膨、疫情的挹注效應漸消退，乃至消息面利空漸起。雖然股價往往走在前面、但短線基期與產業環境雜音漸起下，電子類股易受消息面利空突襲，料階段資金朝非電題材股移動意願將偏高。預估指數區間15,850～16,450點上下。

群益投顧建議，類股輪動加速，前波相對強勢的電子股相應趨弱，勿過度追高，宜逢急跌擇強因應；傳產業績題材股，短期將呈現相對強勢輪動表現。

美股23日四大指數齊揚，道瓊指數、那斯達克指數、標普500指數漲幅1.5～1.9%，費城半導體指數指數也小漲0.5%作收。台股ADR全數收紅，漲幅0.6～1.0%。

美國總統拜登23日表示，考慮取消部分中國關稅，摩根大通上修財測，提振市場情緒。此外，拜登政府傳出考慮動用緊急柴油儲備，遏制供應短缺和不斷上漲的燃油價格。

白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）表示，美國與全球其他地區相比，經濟表現仍然良好，經濟正處於轉型，更有機會實現軟著陸。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數（DXY）下跌1.05%，創4月26日以來最低。