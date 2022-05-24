5/24【早晨財經速解讀】國泰金Q1海外損益開始虧損 金融股補跌行情?
國泰金控（2882）昨（23）日第1季法說會公布，國泰金第1季稅後淨利為344億元，較去年同期減少4成，累計每股稅後純益（EPS）為2.6元。
核心子公司國泰人壽2021年底每股隱含價值（EV）達91元歷史新高，也是壽險業最高；國壽今年3月底現金部位1,150億元，將布局價值股、高息股、美國長天期公司債，以提升獲利。
台股昨（23）日開高，盤中一度翻黑，雖然午盤又重新拉升，但終場賣壓出籠收在16,156.41點，上漲11.56點，成交量2,329.39億元；三大法人買超39.77億元。
美國股市今（23）日全面反彈 ，銀行股和科技股帶頭走高。美國總統拜登暗示他將評估川普政府對中國大陸加徵的關稅。美元和公債下跌。道瓊工業指數大漲618.34點，漲幅近2%，至31,880.24點；標普500指數上漲72.39點，漲幅1.9%，至3,973.75點；那斯達克綜合指數大漲180.66點，漲幅1.6%，至11,535.28點。標普500指數11大類股全數收紅，金融股漲幅達3.2%，表現一馬當先。
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