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【早晨財經速解讀】國泰金Q1海外損益開始虧損 金融股補跌行情?

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5/24【早晨財經速解讀】國泰金Q1海外損益開始虧損 金融股補跌行情?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

國泰金控（2882）昨（23）日第1季法說會公布，國泰金第1季稅後淨利為344億元，較去年同期減少4成，累計每股稅後純益（EPS）為2.6元。

核心子公司國泰人壽2021年底每股隱含價值（EV）達91元歷史新高，也是壽險業最高；國壽今年3月底現金部位1,150億元，將布局價值股、高息股、美國長天期公司債，以提升獲利。

台股昨（23）日開高，盤中一度翻黑，雖然午盤又重新拉升，但終場賣壓出籠收在16,156.41點，上漲11.56點，成交量2,329.39億元；三大法人買超39.77億元。

美國股市今（23）日全面反彈 ，銀行股和科技股帶頭走高。美國總統拜登暗示他將評估川普政府對中國大陸加徵的關稅。美元和公債下跌。道瓊工業指數大漲618.34點，漲幅近2%，至31,880.24點；標普500指數上漲72.39點，漲幅1.9%，至3,973.75點；那斯達克綜合指數大漲180.66點，漲幅1.6%，至11,535.28點。標普500指數11大類股全數收紅，金融股漲幅達3.2%，表現一馬當先。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

游庭皓 國泰金 金融股 標普 拜登 關稅 台股

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