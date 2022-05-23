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台股熊出沒？證交所老董：目前還看不到

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

立委羅明才今天在財委會上說，美股跌、台股挺得住嗎？證交所董事長許璋瑤說，目前台股在萬六，台股參與國際供應鏈經濟狀況非常深，無法置外國際經濟情勢變動，但目前應該還看不到「熊出沒」。

許璋瑤說，台股目前跌13~14%，對全球股市來說，仍相對低，是台灣基本面良好的支撐點，基本面是一個重要支撐點。

但他強調，一定要審慎密切注意國際情勢變化，因為台灣無法置外於全球經濟情勢的變動，羅明才說「台灣不會有熊出沒嗎？」許璋瑤說，他不敢說，但目前應該還看不到。

金管會今天赴財委會報告防疫保單，羅明才說，防疫保單造成龐大理賠潮，會不會產生系統性風險、會不會影響台股動能？

許璋瑤說，就目前來看，銷售防疫保單的業者，多數背後都有金控股東，且金控股東也願意增資，即使虧損很大，也還不至於造成系統性風險，例如富邦產、國泰世紀產、中信產、兆豐產背後都有金控，和泰產背後也有和泰車。

他說，目前看起來，保單虧損還不足以產生系統性風險，目前影響台股比較大的還是國際政經情勢因素，公司營運狀況不至於影響台股動能。

防疫保單 台股 金控股

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