吸引外資 永豐金證券與證交所辦「臺灣投資論壇」

全球股市大幅拉回之際，永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦「臺灣投資論壇」，吸引外資關注台股。證交所副總陳麗卿表示，儘管受疫情、通貨膨脹和地緣政治衝突影響，臺灣去年經濟增速仍達6%以上，台股指數再創新高，歸功上市公司的韌性，多家經濟機構預測今年臺灣經濟將增長近4%，台股仍具投資吸引力。

永豐金證券表示，從評價來看，指數已回到相對低點具強力支撐，可以開始注意分批逢低布局。

「臺灣投資論壇」為期7天，以外資為主要對象，安排三場專題演講，並邀請11家國內出色上櫃公司與外資投資人進行線上對談，介紹臺灣優質企業，讓國際投資人了解臺灣資本市場適宜投資的環境。

永豐金證券指出，目前金融市場面臨四大問題，包括美國聯準會（FED）政策、通膨、俄烏戰爭、以及中國疫情；FED政策漸趨明朗，預期升息幅度短期可望見高，根據歷史經驗來看，升息衝擊已反應在股市上；中國疫情封城與俄烏之戰影響需求與供應鏈，今年第4季企業獲利發生衰退的機率提高，可能壓抑第2、3季股市表現；評價區間來看，目前指數位置已回到評價相對低點，具強力支撐，建議可以分批逢低布局。

永豐投顧以「走向統一的永續揭露：投資人的期待」發表專題演講，向外資說明台灣ESG永續投資，及最新國際法規與揭露準則的趨勢，ESG揭露正逐漸走向統合的方向，將使得企業較容易導入ESG規範。另外永豐投顧持續推廣SinoPac+企業永續評鑑系統，深耕台股ESG評鑑，目前已完成250家企業評鑑。

證交所透過「臺灣－創新之島、創新上市平臺」為題，向國際機構投資人宣傳臺灣上市櫃公司在逆勢之中仍能帶給投資人豐碩的成果。為了提供新創公司最佳上市平台，提供投資人新的投資機會與選擇，去年第3季推出的臺灣創新板將迎來首家掛牌公司，並逐步放寬合格投資人限制，讓更多人可以參與臺灣新創公司的發展。