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台股上漲11.56點 三大法人買超39.77億元
台股今（23）日開高，盤中一度翻黑，雖然午盤又重新拉升，但終場賣壓出籠收在16,156.41點，上漲11.56點，成交量2,329.39億元；三大法人買超39.77億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超20.27億元，投信買超26.83億元，自營商賣超（合計）7.33億元，其中自營商（自行買賣）買超6.44億元，自營商（避險）賣超13.78億元。
今由航運股撐盤，貨櫃三雄漲勢強勁，萬海（2615）漲停，陽明（2609）漲幅約8%，長榮（2603）漲幅逾6%，收144元，大盤資金有3成比重在航運股。汽車類股資金輪動，大億（1521）、吉茂（1587）、倉佑（1568）漲停。金融股漲跌互見，玉山金（2884）漲幅1.9%，富邦金（2881）最疲弱，下跌2.1%，收60.5元。電信三雄均下跌，中華電（2412）收123.5元，大盤收在16,156.41點，漲幅0.07%。
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