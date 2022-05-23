台股上漲11.56點 三大法人買超39.77億元

萬海（2615）盤中亮燈漲停，再度帶動貨櫃三雄表現強勢，長榮（2603）及陽明（2609）盤中漲幅逾6%，法人形容：「一枝穿雲箭(漲停板)，千軍萬馬來相見。」；法人出具報告指出，雖然市場投資人對貨櫃航運有六大疑慮，但除非世界經濟陷入蕭條，否則貨櫃航運景氣的上升循環應持續很長一段時間。

2022-05-23 11:31