減碳成主流 在市場情緒恐慌下布局價值型ETF

全球壟罩通膨壓力，擔憂升息步調過快下資金縮手，5月以來股市劇烈震盪。國泰投信ETF 團隊副總鄭立誠認為，待利空出盡後，市場將回歸基本面表現，建議投資人布局上可先以防禦性標的為主，如結合高股息與ESG理念的價值型ETF，一方面有股息作為下檔保護，一方面也搭上ESG趨勢，具備成長潛力。

美國4月CPI 略高於預期，市場焦點由擔憂通膨轉向擔憂景氣延續性。根據歷史資料，分別於1973年、1978年、1999年、2006年有出現升息後景氣轉向衰退情形，主因是聯準會快速升息至遠高於中性利率水準，才導致就業市場惡化，但分析目前金融環境只是沒過往這麼寬鬆，卻也還沒到緊縮，景氣不至於硬著陸，反觀短線市場已過度恐慌，因此有望醞釀反彈契機。

鄭立誠指出，雖然台灣上市櫃4月營收創歷年同期新高，但市場負面解讀聯準會政策下延續偏空震盪，台股目前呈量縮整理格局，代表賣壓逐漸消化中，台灣加權指數後續下檔空間相對有限，短線靜待落底訊號出現，

根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料，國泰永續高股息ETF（00878）是國內規模最大的ESG主題ETF，截至上周五（20日），受益人數已衝破52萬大關，達520,299人，基金規模成長至新台幣718億元，再次創下新里程碑。

近日政府將推動《氣候變遷 因應法》上路，目標2050年達到淨零碳排，未來恐開徵碳稅 或碳費 ，在在顯示減碳是企業不得不面對的嚴峻課題。在此趨勢下，擁有永續經營理念的企業更具優勢，且投資人只要透過選擇具ESG篩選機制的標的，就能把握一籃子減碳潛力股。

以國泰永續高股息ETF所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」為例，投入相同的100億台幣金額進行計算下，截至2021年底，該指數的投資組合每年碳排放總噸數為18,936噸，碳密度（創造每單位營收使用的碳排）為130.6，較未考慮ESG的高股息指數在碳排放總噸數下降了74%、碳密度下降66%，顯示具有ESG理念的高股息投資組合減碳表現更優異，讓投資人有機會在增加收益的同時，也能愛護環境，亦是對永續價值的追求。