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運輸股領航台股漲11點收16,156點 盤中近40檔個股漲停

經濟日報／ 記者黃婉軒廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

台股今(23)日在運輸類股擔綱多頭司令， 買盤拉升指數走揚，但台積電（2330）最後一盤殺出3,032張，收斂指數漲勢，收盤上漲11.56點，收盤指數16,156.41點，成交量2,329.38億元；台積電收盤下跌2元，收盤價528元。今日盤勢起伏雖相對不大，但盤中漲停檔數接近40檔，透露資金仍流竄許多籌碼沈澱個股作價。

大盤指數今日開高，開盤不久走揚至16,249.45點，但追價意願不高且持股信心動搖，10點初，大盤指數一度翻黑，跌至16,125.45點。群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，受到台積電10點走跌影響，加上科技類股經過上周反彈後，追高意願低，資金流入航運股，且全球有陸續解封消息，更加帶動航運股報復性上漲，進而將大盤表現拉回平盤之上。

今日電子股漲勢休息，多頭改由運輸類股擔綱，萬海（2615）盤中爆量攻上漲停板，長榮（2603）、陽明成同步量增價揚；午盤過後，資金轉進長榮航（2618），也帶動華航（2610）股價；運輸類股漲幅超過6%。汽車零組件也有買盤點火，其中以耿鼎（1524）成交量最大，股價表現也最強勢。

群益投顧表示，大盤指數收盤重回3、12日均線之上，回補5月19日缺口。美元指數回檔測試月線，新台幣貶值壓力緩解，有助短線空方氣勢降溫。操作上，成交量若續偏低，反彈空間恐受限，個別股表現為主，技術面短線因應。

台積電 長榮航

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