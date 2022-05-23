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汽車零組件吸金 這幾檔AM股鎖漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

汽車零組件族群成火近期盤面上的強勢指標，尤其是AM(售後維修)汽車零件廠耿鼎（1524），從5月初的10.7元急漲，推至今（23）日高點21.25元，短線漲幅達98%，可惜漲停並未鎖住，盤中打開，但是包括橙的（4554）、吉茂（1587）、萬在（4543）等AM股則是強鎖漲停。

台股今日震盪，由航運股領漲，占大盤成交比重逾3成，類股漲幅逾6%，汽車零組件相關個股也仍是盤面上的強勢族群，包括倉佑（1568）、大億（1521）、吉茂、新盛力（4931）等股盤中也亮燈漲停，其中，AM股的表現也相當搶眼，耿鼎早盤以漲停21.25元開出，短線漲幅逼近100％，不過盤中打開。

耿鼎一路急攻，也帶動AM股的漲勢，水箱零件供應廠吉茂、萬在雙雙開高走高衝上漲停，另外，TPMS的橙的也是鎖住漲停，鈑金件的瑞利（1512）漲停雖有打開，但漲幅逾9%；車燈的堤維西（1522）漲幅逾半根停板、帝寶（6605）也是上漲，漲幅逾2%；保險桿昭輝（1339）漲幅逾2%，但東陽（1319）翻黑；散熱風扇的謚源漲幅逾7%。

漲停 汽車零組件

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