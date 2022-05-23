快訊

女兒高燒嘔吐父脫序飆罵 護理師淚崩：為何受如此對待

恐怖猴痘擴散15國！症狀、傳染途徑、怎麼治療？ 6個QA一次看

台中網美抓餐廳觀賞魚喊：要擲筊 「高高捧起丟回水缸」嘻笑片曝光網怒了

台股基金人氣旺 基富通單筆0手續費延長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通平台熱搜台股基金
基富通平台熱搜台股基金

台股近期上沖下洗，市場資金逃竄，但基富通4月推出台股基金單筆0手續費活動後，大受好評，吸引不少投資人進場布局。為滿足更多客戶需求，基富通宣布優惠延長到7月底；同時，5月起每月發送酷碰券2張，每張可任選全平台10檔基金，享單筆0手續費。

統計基富通平台4月來熱搜前十大的股票型基金，無論單筆或定期定額，台股基金都占去一半名額，顯示不少投資人對於台股後市仍正面看待。

以單筆投資來看，5檔熱搜台股基金分別是：元大台灣高股息優質龍頭基金、國泰台灣高股息基金、安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金。定期定額5檔則是野村優質基金，以及元大台灣高股息與三檔安聯台股基金。

基富通總經理王浩宇表示，通膨數據居高不下，美國聯準會官員釋出「鷹速升息」言論，觸發全球股災，台灣為國際自由貿易市場的一環，自然也難以置身其外。加上，時序進入電子業五窮六絕與國際股市5月賣股的季節，增添短期操作難度。

不過，觀察台股基金中長期表現，普遍優於加權指數，其中不乏成立10年、甚至20年以上的長青基金，多數度過2000年科技泡沫、2008年金融海嘯等多次景氣循環的考驗，因此給予投資人正面信心，吸引資金逢低布局。

王浩宇表示，市場不會永遠下跌，但是在混沌不明的時候，投資人更需要花心思選股，如果對於選股沒有絕對把握，且仍舊看好台灣經濟長期發展機會，最簡單的方式就是投資台股基金，省去預估價位或高低點的煩惱。

而且台股基金類型多元，除了股性較活躍的科技型、中小型之外，還有穩健的平衡型或高股息基金，以及大小通吃的一般型台股基金。基富通也貼心提供單筆0手續費優惠，幫投資人省下交易成本。

台股 高股息

延伸閱讀

三類基金投資人 留意稅事

爆料時力前黨工持毒挨告 王浩宇：有意與對方和解

優質基金 三面向挖寶

王浩宇爆時力黨工涉毒判賠40萬 最高法院廢棄發回更審

相關新聞

5/23【早晨財經速解讀】富邦金Q1投報率創高EPS卻下滑、特斯拉股價腰斬…熊市才開始？

富邦金去年每股稅後純益12.49元、較前年大增61.0%，5月5日公告股利現金股利3.5元、股票股利0.5元，合計4元卻與去年持平，總股利配發率32.0%、現金股利配發率28.0%，雙雙創該公司成立以來新低。

台股近期波動 法人看好這些產業類股

台股上周周線收紅，今天早盤一度上漲百點後壓回。富蘭克林華美投信表示，這波電子類股率先下跌，近期電子股也有率先跌深反彈趨勢...

台股開盤上漲49點 台積電開盤上漲3元

台股今（23）日開盤上漲49.07點，開盤指數16,193.92點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價533元。亞股...

航海王盤中強勢領漲！萬海拉漲停 長榮、陽明成交量大

今（23）日台股開高，盤中震盪幅度大，盤面表現最亮眼屬航運族群，在上周回檔後，今日重回盤中主流，上市運輸指數盤中維持高檔...

貨櫃輪六大釋疑 法人：一枝穿雲箭 千軍萬馬來相見

萬海（2615）盤中亮燈漲停，再度帶動貨櫃三雄表現強勢，長榮（2603）及陽明（2609）盤中漲幅逾6%，法人形容：「一枝穿雲箭(漲停板)，千軍萬馬來相見。」；法人出具報告指出，雖然市場投資人對貨櫃航運有六大疑慮，但除非世界經濟陷入蕭條，否則貨櫃航運景氣的上升循環應持續很長一段時間。

台股基金人氣旺 基富通單筆0手續費延長

台股近期上沖下洗，市場資金逃竄，但基富通4月推出台股基金單筆0手續費活動後，大受好評，吸引不少投資人進場布局。為滿足更多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。