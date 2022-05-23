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航海王盤中強勢領漲！萬海拉漲停 長榮、陽明成交量大

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
今（23）日台股開高，盤中震盪幅度大，盤面表現最亮眼屬航運族群，在上周回檔後，今日重回盤中主流，上市運輸指數盤中維持高檔震盪，資金比重達33.9%。記者胡經周／攝影
今（23）日台股開高，盤中震盪幅度大，盤面表現最亮眼屬航運族群，在上周回檔後，今日重回盤中主流，上市運輸指數盤中維持高檔震盪，資金比重達33.9%。記者胡經周／攝影

今（23）日台股開高，盤中震盪幅度大，盤面表現最亮眼屬航運族群，在上周回檔後，今日重回盤中主流，上市運輸指數盤中維持高檔震盪，資金比重達33.9%。

萬海（2615）今日表現尤其出色，盤中站穩季線，再次回到航海王寶座，開盤跳空開高，9點50分左右，股價直接拉上漲停價163.5元，後續持續在161～163.5元之間震盪。

長榮（2603）、陽明（2609）也不惶多讓，穩居今日盤中成交量冠亞軍寶座，長榮盤中成交量達14.6萬張，陽明9.6萬張，截至11點半，長榮漲幅已達7.0%，陽明漲幅也達6.8%。

從技術面來看，今日貨櫃三雄皆開高走高，盤中站穩季線之上；長榮、陽明留上影線，後續仍然有上攻機會。

此外，觀察今日盤中零股成交量，貨櫃三雄也齊齊進入前五名。台新投顧副總經理黃文清表示，航運短線持續上漲，海運除息前有機會見到相關行情，航空則看下半年解封消息。

長榮 陽明 台股

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