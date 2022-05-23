富蘭克林華美投信：科技股醞釀反彈 資本支出類受惠

富蘭克林華美投信表示，這波電子類股率先下跌，近期電子股也有率先跌深反彈趨勢，須留意美股走勢與通膨相關議題、建議投資人可確認是否打底止穩，逢低布局，或利用台股基金定期定額投資。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，大盤這波跌勢由電子類股領先，也率先由電子股開始反彈，後續是否能持續向上，仍要觀察供需面問題，現階段因為疫情造成的運輸、缺工影響仍在，就看後續美國與中國大陸消費情況、上海復工是否順利以及全球需求是否能持續支撐這一塊出口表現。

另外，周書玄分析，較令人擔心的是由於全球通貨膨脹影響，物價上漲，轉而使消費者縮減消費，將使零售業受衝擊較大，3C等終端消費品會有需求下滑疑慮，投資策略可轉向與企業資本支出相關的電子次產業類別，例如:上游晶片、高速運算、網通及電動車零組件等。

周書玄表示，有剛性需求的產業如食品、航運等可能受通膨等議題影響相對較小，去、前年的投資趨勢以個人終端需求為主軸，今年則轉向主要以企業資本支出導向受惠的部分(B2B)為電子類股投資重心，再向外擴大尋找趨勢向上、有利的投資標的，儘管指數跌，仍有具利基的個股表現亮麗。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前還不至於看到經濟衰退的狀況，但大陸封城確實有影響大陸經濟，加上內需消費需求下修，也連帶影響到第2季產業表現狀況，消費性電子產業較差，但雲端、網通與B2B商務應用相關的產業股票表現較佳。

然而，郭修伸分析，傳統產業的部分，一旦消費需求下滑，對部分傳統產業影響較大，不過，民生必需品類、旅遊類及航空類股看來還可以，目前股價相對有撐。

富蘭克林華美投信分析，短期內國外有通膨、升息議題及上海復工等狀況有待觀察，國內市場仍偏謹慎，法人大戶資金退場，交易量能不足，壞消息也有待消化，而看好產業不變為半導體、伺服器、高速運算、工業電腦等；傳產類則建議如：汽車零組件、觀光、航空零組件、戶外休閒(服飾、鞋)、腳踏車零組件等。另外，政策導向有利關於ESG與節能減碳議題，建議布局如: 回收、儲能、潔淨能源(太陽能、風力發電)等產業。

短線全球股市偏震盪，加上擔憂6月份聯準會再度升息超過2碼，資金流出新興市場，操作應謹慎，投資人應持續觀察國際局勢、通膨的問題是否有效解決，可逢低再擇時加碼績優股，或者可以利用台股基金定期定額，做長期投資。