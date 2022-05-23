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安聯投信：股價開始築底、回歸基本面

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，儘管近期美股仍出現較大波動，但台股之前反映前述雜音、且修正較多的相關族群、未再破底、且有在反覆築底的跡象。安聯投信台股團隊表示，以部分權值股為例，過去兩周的表現大多優於大盤指數。而此一現象也出現在美股部分的重要權值股走勢上，也就是在其公布獲利展望後的表現也多優於S&P 500，就意味著短線上之前已反映最悲觀狀況已經過去，股價開始築底、回歸基本面。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股第2季以來，在歷經較大修正、反覆消化通膨、終端需求雜音、庫存調整、中國大陸封城、下半年前景展望及資金面等壓力後，近期開始出現跌深反彈走勢。

在資金面，安聯投信台股團隊表示，近期非電族群相繼修正，也有利於資金面的結構，有助於跌深電子股的族群獲得支撐、並有望逐漸吸引外資回流。

安聯投信台股團隊表示，隨著市場有望最壞狀況應該過去；接下來，可觀察下半年那些族群被錯殺、甚至產能在調整後反而有望增加標的。但由於部分庫存調整的基本面因素還在陸續消化中，所以，基本面的檢視仍可能須待6月後會較為明朗。儘管不確定性仍在，但回到個股基本面會是比較簡單的對應方式，而非基本面引發的賣超有望提供更好投資機會，但提醒儘管市場出現反彈，但也仍需亦步亦趨以更謹慎檢視未來趨勢的可能變化。

台股 權值股 美股

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