5/23【早晨財經速解讀】富邦金Q1投報率創高EPS卻下滑、特斯拉股價腰斬…熊市才開始？
富邦金去年每股稅後純益12.49元、較前年大增61.0%，5月5日公告股利現金股利3.5元、股票股利0.5元，合計4元卻與去年持平，總股利配發率32.0%、現金股利配發率28.0%，雙雙創該公司成立以來新低。
標普500指數上周五一度重挫2.3%，從1月初的高峰回落逾20%，陷入一般定義的熊市，所幸終場微漲0.01%。過去一周，標普500指數跌了3%，周線連七黑，是21年來最慘；道瓊周線連八黑，是1923年來最長跌勢；那斯達克更跌3.8%。
電動車大廠特斯拉（Tesla）股價近來頻頻熄火，到20日為止的周線重挫14%，是標普500指數成分股跌幅次深的企業，與跌最深的蘋果成為難兄難弟。
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