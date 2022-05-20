科技股領軍反彈 台股周K線翻紅終止連三黑

短期大盤拉回幅度已深，台股本周終止周線連三黑，今（20）日上漲124.53點，漲幅0.78%，收在16,144.85點，但單日成交量僅不到2,000億元，全周加權指數彈升312.31點，周線漲幅1.97%，平均單日日均量2,260.64億元。

三大法人方面，外資隨著指數回穩轉賣為買，中斷連續7周賣超台股，本周反手買超21.84億元，今年來賣超台股金額仍高達7,807.31億元。本土法人方面，同樣由投信擔綱買超要角，加計本周，投信已連續第19周站在買方，本周買超金額25.35億元，不過單日連續買超台股記錄在17日出現中斷，這波連續買超天數為23個交易日，今年來買超金額1,349.32億元；營商則是本周唯一站在賣方的法人，單周賣超台股48.89億元。本周三大法人合計微幅賣超台股1.7億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，除了周K線翻紅，電子指數也率先三大指數出現明顯彈升，電子指數本周大漲2.81%，超越同期傳產指數0.95%與金融指數0.16%的漲幅，頗有觸底反彈的味道，隨著時間往下半年推進，科技股也將迎接下半年的產業旺季，包括暌違兩年的COMPUTEX 2022(台北國際電腦展)將於24日登場，及股東會、股利政策即將進入密集期，都有助於提振電子股的投資情緒。

葉獻文說明，今年以來的科技股弱勢，是由於全球變數未除，短期較難見到指數出現大幅度反彈的可能，也代表科技股一掃低迷態勢、立即出現強力彈升的機會較低，因此市場對於科技股的態度較為保守，但本周資金對於科技股的關注明顯提升，顯示整體投資氣氛確實較為回穩。

葉獻文分析，隨著國內晶圓龍頭大廠宣布明年將調漲價格，韓國三星亦宣布下半年漲價，反映科技產業的關鍵原物料供應仍相當緊俏，及半導體龍頭企業具備高度轉嫁能力，市場期待未來能由半導體產業領軍激勵科技股展開反彈行情。

葉獻文表示，目前台股指數多跟著美股波動，目前須待整體投資信心回溫，雖然台股仍有外部需求恐放緩、中國封城所造成的訂單流失影響等雜音，但事實上，中國封城對台灣相關供應鏈的影響將逐漸淡化好轉，且在台股企業強健的體質下，台股今年的企業獲利仍有機會挑戰雙位數成長，一旦下半年各項經濟數據逐步應證企業與經濟的成長性，將能逐漸化解投資市場的疑慮。