520台股收漲124點 成交量不到2千億凸顯「投資人不敢追價」

520行情效應持續發酵，台股不畏美股收跌，今(20)日開盤續揚，收盤上漲124.53點，收盤指數16,144.85點，成交量1978.99億元；台積電（2330）收盤上漲8元，收盤價530元。

雖然美股收跌，但台股今日仍表現相對強勢，因美股期貨盤持穩，多頭稍敢介入作價，多頭仍以台積電為作價標的，拉抬指數；昨日回升的華新（1605）、新唐（4919）、創意（3443）、耿鼎（1524）、雙鴻（3324）等股持續走揚，貨櫃三雄則持穩，但長榮（2603）、元太（8069）、創惟（6104）、欣興（3037）及強茂（2481）等股收盤前轉弱。

群益投顧說，空方缺口若沒有很快被回補，就定調為跌深強彈行情結束並維持偏空看法，現階段切忌追高，反彈降低部位，保留更多資金有靈活運用空間。短打以逢低搶短近期的強勢股，例如日線常收紅K、股性活潑，近期可以從電子股、汽車及車用族群和法人買超股去找機會。

群益投顧表示，5月日均量降至2,000億元，有助止跌但上攻力道不足；波段跌幅較大個股陸續出現反彈，爆量易出現上影線。大盤指數自高點18,619點起跌，至5月中旬低點15,616點，下跌3,003點，跌幅達16%；主因是美國科技股大跌與美元指數上漲引發外資減碼。內資普遍認為，即使中長期指數真正低點還未出現，短期跌深反彈可期，例如，籌碼安定的小型高價IC設計股、技術面已開始築底的科技股等。