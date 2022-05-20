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小股當道 這幾檔股價漲勢好搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股5月以來一度起起伏伏，有幾檔小型股不隨大盤起舞，各具題材，呈現出小股當道的表現，股價強漲吸引市場的關注。圖為示意圖。記者杜建重攝影／報系資料照
台股5月以來一度起起伏伏，有幾檔小型股不隨大盤起舞，各具題材，呈現出小股當道的表現，股價強漲吸引市場的關注。圖為示意圖。記者杜建重攝影／報系資料照

台股5月來一度下探至15,616.68點，跌落至各均線之下且失守萬六，昨日更隨著美股重挫而動盪下跌，今（20）日反彈，盤中一度大漲逾百點，但有幾檔個股，卻是不隨著大盤起舞，走自己的路一路強漲，多是小型股且各具題材，包括百貨、車用、半導體零組件等個股，呈現出小股當道的表現，股價強漲吸引市場的關注。

台股今日以16,061.92點開出，一度拉升至16,158.44點，上漲138.12點，近期盤面上出現小股當道的氣氛，以人氣指標的車用相關個股來看，由汽車AM（售後維修市場）鈑金件為主的耿鼎（1524）領頭，今日以18.5元開高，一度拉升至19.1元，統計自5月3日以來到盤中高點，短線漲幅達78%。

同屬汽車概念股的倉佑（1568）今日以19.5元開高後爆量衝上漲停21.45元鎖死，站上季線及半年；另外，同屬AM廠的昭輝（1339），股價由5月12日的34.55元的一路走高，今日盤中高點達39.7元，6個交易日漲幅14.9%，其間還經歷大盤指數重挫，股價仍是持續上漲。

車用相關股有小股當道意味之外，百貨貿易股也有一檔個股已連續多天漲停，淘帝-KY（2929）從5月13日中的7.91元低點反彈走高，一路強漲，今日以12.35元開高後再衝上漲停12.9元，短線急漲63%；另外，亞矽（6113）今日以21.1元開高後衝上漲停22.7元，股價5月6日發動強漲以來，十一個交易日急漲74%，表現強勢。

法人表示，台股反彈，中小型股及電子股可望是重要的關鍵，尤其是走勢活潑的中小型股，更值得留意，以具題材、基本面的個股更有機會。

個股 漲停

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