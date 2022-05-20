台股盤中綠能、生技買盤進場 後520行情看七族群

台股今（20）日出現520行情，盤中上漲百餘點，最高拉回16,158.4點，接著漲幅收斂，持續在萬六之上震盪，盤中成交金額仍小，僅1,067.3億元。

今日綠能、太陽能、風電概念、生技族群，盤中皆出現買盤進場，航運股也重回漲勢，但盤中領漲族群仍以電子股為主流，截至10點半左右，護國神山台積電（2330）已上漲7元，漲幅1.3%。

拜登今日開始進行日韓訪談行程，激勵日、韓股市率先走揚，盤中漲幅維持在1%之上，而港股表現則領先亞洲各國，盤中漲幅達2%以上。

法人分析，今日行情分為上、下半場，上半場聚焦於跌深反彈股，首先回補昨日跌幅，下半場則有機會開始上攻，建議投資人可留意外資強力買超的個股；另一方面，航空股近期受投信連續賣超，盤中由紅翻黑，建議投資人保持觀望態度。

外資今日盤中買超個股前三名分別為鴻海（2317）、長榮航（2618）、華通（2313），其中長榮航不敵投信賣超，盤中股價走勢轉弱。

第一金投顧董事長陳奕光說，台股今日走後520行情，指標股可看台積電。此外，今日預估量低，追價與殺盤意願皆低，價量背離，走反彈趨勢。下周可留意將要召開法說會的貨櫃三雄、晶圓代工、網通、汽車零組件族群，另外，金融股在下周也有望看到利空出盡而反彈。至於受惠520行情的綠能與生技族群也是投資人可留意的類股，陳奕光建議，生技醫療族群重點在新藥，接下來將陸續公布臨床藥品，其相關公司皆可留意。