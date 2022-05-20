美股跌！520行情給力？權王台積電力撐大盤

近期的金融股連續修正，即將要告尾聲了嗎？不少存股族眼見著金融股資產不停萎縮甚至虧損，直問到底要不要出場？資深媒體人盧燕俐在《鈔錢部署》節目分享，有4檔金融股最值得久放，因為連在金融海嘯時都沒中斷配股，甚至還有連續配發股息達20年的！

2022-05-20 11:46