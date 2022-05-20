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美股跌！520行情給力？權王台積電力撐大盤

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
總統蔡英文就職週年紀念日，儘管美股四大指數齊跌，台股今（20）日站上萬六關卡，權王台積電力撐大盤，最高到529元，最低為523元。路透
總統蔡英文就職週年紀念日，儘管美股四大指數齊跌，台股今（20）日站上萬六關卡，權王台積電力撐大盤，最高到529元，最低為523元。路透

總統蔡英文就職週年紀念日，儘管美股四大指數齊跌，台股今（20）日站上萬六關卡，權王台積電（2330）力撐大盤，最高到529元，最低為523元。

道瓊工業平均指數下跌236.94點、跌幅0.75%，收31,253.13點，前一天經歷2020年以來最大單日跌幅，下跌1,164點；那斯達克綜合指數下跌29.66點、跌幅0.26%，收11,388.5點；標普500指數下跌0.58%，收3900.79點；費城半導體指數下跌0.61%，收2890.33點。

近來外資大幅買超的聯電（2303），股價表現亮點，開盤站上51元關卡，最高到51.2元，最低為50.5元。

千金股方面，股王矽力（6415）由黑翻紅，最高到2,920元，挑戰3,000元關卡。籌碼方面，外資連二日賣超122張。股后信驊（5274）外資昨日轉買為賣超28張，今日股價開低走低，最高為2,455元，最低失守2,400元關卡，到2,380元。

近來市場憂心手機未來市況，聯發科（2454）昨日遭外資轉買為賣超163張，開盤下跌4元，最低到836元。

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