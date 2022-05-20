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富邦期貨：台股維持大區間震盪行情
網路設備大廠思科因缺料及原物料走高問題財報表現低於市場預期，加上初領失業救濟金人數上升至21.8萬人，高於市場預期的20萬人，費城聯準會製造業指數下跌至2，大幅低於市場預估的16，聯準會官員也表示，不會因為股市下跌放鬆緊縮政策，市場仍擔憂美國經濟恐將出現衰退風險下，導致美股四大指數全面走跌。
台股周四受到市場擔憂美國經濟恐再度有陷入衰退風險，導致台股再度回測10日線關卡，加上受到糧食短缺仍可能延長高通膨時間，美國聯準會在就業市場穩健復甦下，將持續其鷹派升息步調，為了壓低通膨可能將利率提升到使經濟面臨衰退風險的水準，將使全球經濟面臨衰退疑慮，因此在國際利空未排除之前，台股仍可能維持大區間震盪行情。
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