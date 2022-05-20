兆豐洲際半導體ETF 6月8日開始募集

看好全球半導體長發展潛力，兆豐投信首發兆豐洲際半導體ETF（00911），募集期間6月8~14日，新台幣15,000元即可輕鬆駕馭全球半導體龍頭廠商。

全球半導體股價遭遇逆風，主因國際地緣政經局勢、各國央行升息對抗通膨及市場認為科技股估值過高等因素造成資金抽離。但從近期半導體大廠公布的財報與展望持續看旺，高效能運算、物聯網及車用市場等需求依然強勁。美國的通訊晶片大廠高通除了第1季營收創新高外，並調高第2季優於市場預期的財測；超微、車用晶片大廠安森美(ON Semiconductor)亦是第1季營收創新高，並調升全年業績展望，顯示半導體產業具利基性的廠商仍具有成長性。

今年以來，洲際半導體指數下修近三成，評價面已相對具吸引力。洲際半導體指數的優勢為指數篩選邏輯較能掌握到科技趨勢的脈動，每年調整四季權重，足以捕捉科技股輪動。相較於費城半導體指數，成份股亦涵蓋更多全球的半導體龍頭企業，除了美國的博通、高通、英特爾、輝達，荷蘭的艾司摩爾、恩智浦，台灣有台積電（2330）、日月光（3711）等。

由於洲際半導體指數具調整彈性與效率，全球第一檔也是規模最大在美國掛牌的半導體ETF，去年6月將追蹤的費城半導體指數換成洲際半導體指數，轉換後至今指數的報酬表現亦較佳，洲際半導體指數可視為費城半導體指數的進階版。

美股正處於利率政策轉換、股市調整階段，短線市場容易受消息面影響而劇烈震盪，就投資角度來看，現階段應重視產業篩選，具備業績成長及趨勢創新題材的科技股。近期各半導體龍頭大廠對未來看法仍保持審慎樂觀，投資人可把握近期回檔時的進場機會。