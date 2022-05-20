5/20【早晨財經速解讀】／若跌破15元發行價...00900富邦特選高股息還配息嗎?

根據2022年第1季Yahoo奇摩股市App五大爆紅ETF榜單，第一名就是富邦特選高股息30（00900），富邦特選高股息30是以股利率加權來決定成份股，每年轉換持股三次，顯示在低利率時期，投資人對於帶來現金收益的商品，仍然有高度偏好。

富邦特選高股息（00900）追蹤的指數為「特選臺灣高股息30指數」，成分股為30檔、全數為國內股票所組成；這檔ETF去年12月22日才剛上市，至今不滿半年，當時發行價為15元。

2022第1季Yahoo奇摩股市App五大爆紅ETF榜單。Yahoo奇摩股市App/提供

美股跳水，台股昨(19)日盤中一度大跌400點，終場收在16,020.32點，下跌276.54點，520前夕指數驚險守住萬六關卡。

標普500指數周四(19日)仍下跌，繼續逼近熊市。標普繼周三(18日)下跌4%後下跌22.89點或0.59%至3,900.79點；與熊市距離已不遠，比1月創下的歷史高點低約18%。

道瓊工業平均指數下跌236.94點或0.75%至3萬1,253.13點，前一天經歷2020年以來最大單日跌幅，下跌1,164點。那斯達克綜合指數繼18日下跌4.7%後再跌29.66點或0.26%至1萬1,388.5點。