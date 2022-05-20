快訊

獨／停課一縣兩制 生批國教署當老大 沒提申請不准停

早晨財經速解讀／若跌破15元發行價...00900富邦特選高股息還配息嗎?

白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」出發囉 台1線南下車道擠爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5/20【早晨財經速解讀】／若跌破15元發行價...00900富邦特選高股息還配息嗎?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

根據2022年第1季Yahoo奇摩股市App五大爆紅ETF榜單，第一名就是富邦特選高股息30（00900），富邦特選高股息30是以股利率加權來決定成份股，每年轉換持股三次，顯示在低利率時期，投資人對於帶來現金收益的商品，仍然有高度偏好。

富邦特選高股息（00900）追蹤的指數為「特選臺灣高股息30指數」，成分股為30檔、全數為國內股票所組成；這檔ETF去年12月22日才剛上市，至今不滿半年，當時發行價為15元。

2022第1季Yahoo奇摩股市App五大爆紅ETF榜單。Yahoo奇摩股市App/提供
2022第1季Yahoo奇摩股市App五大爆紅ETF榜單。Yahoo奇摩股市App/提供

美股跳水，台股昨(19)日盤中一度大跌400點，終場收在16,020.32點，下跌276.54點，520前夕指數驚險守住萬六關卡。

標普500指數周四(19日)仍下跌，繼續逼近熊市。標普繼周三(18日)下跌4%後下跌22.89點或0.59%至3,900.79點；與熊市距離已不遠，比1月創下的歷史高點低約18%。

道瓊工業平均指數下跌236.94點或0.75%至3萬1,253.13點，前一天經歷2020年以來最大單日跌幅，下跌1,164點。那斯達克綜合指數繼18日下跌4.7%後再跌29.66點或0.26%至1萬1,388.5點。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

ETF 游庭皓 美股 台股 配息 標普 那斯達克

延伸閱讀

5/19【早晨財經速解讀】／又是誘多！道瓊狂瀉1,165點 費半重跌5% 解套日遙遙無期?

5/18【早晨財經速解讀】／國泰金、富邦金失望性賣壓 該加碼還是停損?

5/17【早晨財經速解讀】／0056元大高股息近半成分股殖利率破8% 今年可填息?

相關新聞

台股跳水 國家隊緊急護盤

美股恐慌重挫，空方氣焰高漲，加上三大法人同賣，衝擊台股昨（19）日跳水開低，八大類股全盤盡墨，盤中一度大跌逾400點，國...

權王零股交易火熱 小股東占比衝61%

小資族搶當台積電零股股東。金管會統計，今年前四月台積電零股成交金額占零股總交易比重44%。券商說，螞蟻雄兵搶進台積電，主...

小摩買強空弱 推七組配對

亞洲科技股持續震盪，摩根大通（小摩）認為，亞洲科技股現時評價在十年平均股價淨值比上，未完全低估，且應待每股純益（EPS）...

上海漸解封 航運還在堵

近來貨櫃三雄長榮（2603）、陽明、萬海等股價隨盤勢再次走弱，引發市場投資人高度熱議。外電指出，即使上海封鎖有所緩解，工...

5/20【早晨財經速解讀】／若跌破15元發行價...00900富邦特選高股息還配息嗎?

根據2022年第1季Yahoo奇摩股市App五大爆紅ETF榜單，第一名就是富邦特選高股息30（00900），成分股為30檔、全數為國內股票所組成；這檔ETF去年12月22日才剛上市，當時發行價為15元。

就市論勢／石英元件散熱族群 看俏

盤勢分析 月線自從4月7日被跌破後，指數呈現高點不過高，低點創新低，大盤的反彈月線曾經三度被觸及，可惜均無法有效越過。此次的反彈，大盤盤中高點指數只與月線差距21點，仍無法越過。 昨（19

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。