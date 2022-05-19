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金管會：台股今年來跌12.25% 主要亞股中只輸日股
美股周三大跌，拖累台股今（19）日一度大跌400點，終場收16020點、單日跌幅1.7%。據證期局最新統計，今年到5月19日止，台股跌了12.25%，相較主要亞股中，表現只輸日股，比韓、港、滬、深四地股市都好。
證期局主秘黃厚銘說，要看一個國家股市好壞需拉長時間，若光看這段時間無法看出好壞，就這段時間來觀察，台股仍算是持穩。
據證期局統計，今年至今，日股只跌了8.42%跌幅最小，台股跌幅12.25%次之，韓股跌13.09%、港股跌14.31%、上海跌14.86%、深圳股市跌24.19%跌幅最大。
這也顯示今年至今，日股比台股更抗跌，黃厚銘則說，台股仍持穩，台股表現好不好需要拉長時間來看。
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