快訊

侯友宜發文砲打中央「是否接通電話卻捂住耳朵？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會：台股今年來跌12.25% 主要亞股中只輸日股

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
台股19日開低震盪，在電子、金融與傳產類股齊跌，早盤最低達15892.73點，大跌404.13點，隨後低接買盤進場，指數跌勢收斂，終場收在16020.32點，下跌276.54點。中央社
台股19日開低震盪，在電子、金融與傳產類股齊跌，早盤最低達15892.73點，大跌404.13點，隨後低接買盤進場，指數跌勢收斂，終場收在16020.32點，下跌276.54點。中央社

美股周三大跌，拖累台股今（19）日一度大跌400點，終場收16020點、單日跌幅1.7%。據證期局最新統計，今年到5月19日止，台股跌了12.25%，相較主要亞股中，表現只輸日股，比韓、港、滬、深四地股市都好。

證期局主秘黃厚銘說，要看一個國家股市好壞需拉長時間，若光看這段時間無法看出好壞，就這段時間來觀察，台股仍算是持穩。

據證期局統計，今年至今，日股只跌了8.42%跌幅最小，台股跌幅12.25%次之，韓股跌13.09%、港股跌14.31%、上海跌14.86%、深圳股市跌24.19%跌幅最大。

這也顯示今年至今，日股比台股更抗跌，黃厚銘則說，台股仍持穩，台股表現好不好需要拉長時間來看。

台股 日股

延伸閱讀

台股下跌276點力守萬六 法人：關注美國公債殖利率

台股下跌276.54點 三大法人賣超172.62億元

520前力守萬六關卡 台股跌276點收16,020點

台股綠油油早盤挫逾300點 電子股抗跌、低接買盤好機會

相關新聞

外資今賣超136.22億 卻最愛買這十檔

台股今(19) 日收16,020.32點，下跌276.54點，三大法人賣超172.62億元，尤以外資賣超136.22億元...

台股跳水、盤中重挫逾400點 這些股慘被集中狙擊

被美股慘跌掃到颱風尾，台股集中市場加權指數19日開盤跳空下跌，指數盤中一度重挫404點，尾盤買盤進場收斂跌幅，終場下跌2...

金管會：台股今年來跌12.25% 主要亞股中只輸日股

美股周三大跌，拖累台股今（19）日一度大跌400點，終場收16020點、單日跌幅1.7%。據證期局最新統計，今年到5月1...

台驊近8個月買進陽明股票2800張 均價115.6元

台驊（2636）董事長顏益財是許多網友心中的航海王，今（19）日公告自110年9月6日起到111年5月19日止，共買進陽...

台新金第1季淨利21億元 EPS 0.15元

台新金控（2887）董事會今通過第一季合併財務報告，歸屬於母公司業主淨利21億元，基本每股盈餘（EPS）為0.15元。

台股下跌276.54點 三大法人賣超172.62億元

大型零售商目標百貨（Target）上季獲利腰斬，這顯示零售商開始反映出消費者購買力下降，美股周三大跌，拖累台股今 (19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。