台積電奪零股交易人氣王 股東人數突破82萬人

小資族搶當台積電（2330）零股股東。據金管會統計，今年前4月台積電成交金額占零股交易達44%，等於零股交易中有四成交易量都是由台積電貢獻，券商說，螞蟻雄兵搶進台積電，主要是看好台積電獲利前景、股價又跌而搶進。

據集保中心統計，到5月13日止，台積電零股股東已達82.58萬人，占台積電總股東人數135萬人的61%，顯示零股小股東追捧台積電的盛況。

金管會今天公布2020年10月26日盤中零股交易上路後的成效，就零股交易量能、參與零股年齡層、及零股交易標的來分析。

據金管會今年前四月統計，上市盤中零股日均交易額達27.76億元，較開放前（2020年前9月）盤後零股日均交易額2.23億元，大幅成長11.4倍；上櫃盤中零股日均額3.52億元，也較開放前（2020年前9月）盤後零股日均額0.54億元，大幅5.5倍，顯示零股交易愈來愈受歡迎。

若以上市櫃整體零股交易（含盤中、盤後），上市公司零股日均額達29.37億元、上櫃3.75億元，各占集中市場0.95%及0.54%。

其次，再就年齡層來看，零股成交戶數更是大幅成長，上市零股交易戶數從開放前約32萬戶、到今年4月底的121萬戶，上櫃也從35萬戶成長到42萬戶，各成長2.8倍、及20%，顯示上市零股較上櫃更受追捧，主因是上市公司較知名、交易較活絡所致。

其中30歲以下年輕族群成長幅度最大，上市占比從21.1%成長到今年4月的28.93%、上櫃占比也從10.31%成長到20.38%，等於在上市公司的零股交易中，有近3成都是30歲以下年輕人再進出。

至於零股交易標的，以權值股、高價股和金融股居多，台灣50成分股成交金額占零股交易比72.21%居冠，又以台積電交易額占比44%最多，其次是聯發科（2454）占比7.08%、台灣50ETF（0050）則占4.5%。

證期局主秘黃厚明說，今年前四月零股交易持續成長，顯示年輕人熟悉零股交易熟悉後，參與活絡程度增加，他說，開放盤中零股交易可增加投資人於盤中交易時段買賣零股管道，也便利年輕人及小資族群進行投資，將資金進行有效的利用，達普惠金融。

惟金管會也提醒投資人仍應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。