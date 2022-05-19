台驊近8個月買進陽明股票2800張 均價115.6元

台驊（2636）董事長顏益財是許多網友心中的航海王，今（19）日公告自110年9月6日起到111年5月19日止，共買進陽明2800張，每股平均價格115.6元，交易總金額為3.23億元。

台驊也是陽明（2609）高配息的受惠業者，陽明已經公布每股配發現金股利20元，台驊可以認列的股利收入推估約3.4億元，隨著陽明股東會招開後決定配股基準日，就會看到台驊有可觀的股利挹注，每股貢獻約達2.37元。

台驊長期持有陽明成為朋友互貴概念股，除了看好陽明短期股價回檔，逢低買進投資，共持有2800張，另外，當初參與私募及2800張加總起來，共有1.7萬張，持股比例0.49%。

另外，台驊目前短投的貨櫃輪個股還多，包括持有長榮（2603）1500張、陽明2800張；另外也參與長榮航太的認股，這個部分是長期看好。

對照日前陽明另一個大股東台灣港務今年以來已經連續兩次公告申報賣出陽明；另一大股東台驊，今日公告近期已經買進陽明2,800張，而且買進的平均價格為115.6元，跟今天的收盤價115元貼近，市場也被兩大股東對戰的做法看花了眼，都在討論這樣到底是要買還是賣？