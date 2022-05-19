台股下跌276.54點 三大法人賣超172.62億元
大型零售商目標百貨（Target）上季獲利腰斬，這顯示零售商開始反映出消費者購買力下降，美股周三大跌，拖累台股今 (19) 日一度大跌400點，終場收在16,020.32點，下跌276.54點，成交量 2306.6億元；三大法人賣超172.62億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超136.22億元，投信賣超9.7億元，自營商賣超（合計）26.69億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.94億元，自營商（避險）賣超21.75億元。
今台積電（2330）重挫2.97%，收522元，鴻海（2317）、聯電（2303）較為抗跌，鴻海收紅，聯電小跌0.2%，守穩50元。金融股漲一天隨即回落，指數下挫2.45%，開發金（2883）、富邦金（2881）、中信金（2891）跌幅於3%。IC設計股表現較為強勢，新唐（4919）、瑞昱（2379）、創意（3443）、聯詠（3034）等股開低走高，電子紙元太（8069）財報佳，攻上200元大關。航運類股走勢疲弱，大盤收在16,020.32點，跌幅1.7%。
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