台股下跌276.54點 三大法人賣超172.62億元

大盤自元月創高18619後進入修正，5/12最低跌到15616點，整整跌了三千點，跌深必定會有反彈，可惜成交量縮，大盤量價結構沒有V型反轉的條件，必須有量才能讓上檔套牢籌碼換手，無量反彈通常到壓力區就過不去...

2022-05-19 12:28