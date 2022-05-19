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520前力守萬六關卡 台股跌276點收16,020點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今(19)日受到美股重挫影響而拉回，多空雙方在盤中數度在萬六點關卡交戰，收盤下跌276.54點，收盤指數16,020.32點，成交量2,306.6億元。聯合報系資料照
今(19)日受到美股重挫影響而拉回，多空雙方在盤中數度在萬六點關卡交戰，收盤下跌276.54點，收盤指數16,020.32點，成交量2,306.6億元。聯合報系資料照

520前夕的台股在連漲三天後，今(19)日受到美股重挫影響而拉回，多空雙方在盤中數度在萬六點關卡交戰，收盤下跌276.54點，收盤指數16,020.32點，成交量2,306.6億元；台積電（2330）收盤下跌16元，收盤價522元。櫃買指數今日雖也下跌，但走勢相對較強，收盤指數197.11點，下跌0.63點，成交量587.29億元。

台股連漲三天激勵台指期拉高結算後，美股大跌讓台股找到拉回修正點，今日開盤後即往萬六點之下竄低，多空雙方幾度來回，盤中最低曾來到15,892.73點，下跌404.13點；趁美股電子期貨盤回穩，多頭集結買單在午盤過後反攻，原本跌幅大的人氣指標運輸股跌幅收斂，中小型股則活蹦亂跳，表現相對權值股強勢。

今日成交金額大的元太（8069）、創意（3443）、美時（1795）、新唐（4919）、耿鼎（1524）、華通（2313）、雙鴻（3324）、聯詠（3034）、鈺創（5351）及晶彩科（3535）等表現較為亮眼，貨櫃三雄、晶圓雙雄、航空雙雄、華新（1605）、聯發科（2454）等昨日強勢股，今日就遭到賣壓摜低。

第一金投顧說，台股連三日反彈，且連兩日開高走高， 但獨缺乏量能，今日拉回後，接下來欲挑戰月線，多頭氣勢能否延續須視量能是否放大。通膨升息、地緣政治與兩岸疫情影響仍是觀盤重點。需留意消費性電子終端需求轉弱及升息循環下對高成⻑電子股本益比評價下修的風險，指數仍有下行風險，縱使跌深的反彈也僅供短線區間操作。

目前尚未看到整體復甦態勢出現，短線可留意先前跌深且獲利持續成⻑的電子及傳產股，台股聚焦持續成⻑產業趨勢及季報營收等基本面選股，持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。

台股 美股

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