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科技股慘綠 這幾檔力抗大盤
通膨嚇壞美股，美股四大指數齊跌，道瓊工業指數暴跌上千點，創下兩年來最慘的單日表現，台股今（19）日下跌逾300點，科技股一片慘綠，台積電（2330）最低下探521元，創意（3443）、精材（3374）、聯詠（3034）、旺宏（2337）、AES-KY（6781）等力抗大盤逆勢上揚。
道瓊工業指數下跌1164.52點、跌幅3.57%，收31490.07點；標普500指數下跌165.17點、跌幅4.04%，收3923.68點；那斯達克指數下跌566.37點、跌幅4.73%，收11418.15點；費城半導體指數下跌158.5點、跌幅5.17%，收2908.0點。
台積電ADR下跌2.79美元、跌幅2.99%，收在90.53美元。台積電今日股價開低走低，開在523元，最低下探520元，最高在527元；籌碼方面，外資連三日買超9,042張，投信則連四日買超999張，自營商則轉買為賣600張。
聯電（2303）ADR下跌0.34美元、跌幅3.93%，收在8.32美元；今日股價開低走低，失守50元關卡，最低到49.3元，最高到49.9元；籌碼方面，近日受到外資青睞，已連續十一日買超15萬5,449張，投信則連四日買超7,275張，自營商則終結連三日買超轉為賣超1,332張。
聯發科（2454）儘管外資連二日買超逾千張，早盤能不敵賣壓湧現，下跌逾2%，最低到835元。
台積電轉投資的創意，早盤翻紅，最高到555元；同樣也是台積電轉投資的精材，也是由黑翻紅，最高到141元；其他還有同樣翻紅的為聯詠、旺宏等，表現皆優於大盤。
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