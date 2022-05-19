費半暴跌拖累ADR重挫 晶圓代工雙雄齊挫、聯電守月線

美股周三重挫，費城半導體指數暴跌5.17%，晶圓代工雙雄ADR也是重挫，台積電（2330）ADR收跌2.99%，聯電（2303）ADR跌幅3.93%，拖累兩家公司今（19）日早盤同步大跌，台積電失守5日線及月線，聯電失守5日線及季線，但守住月線。

美股周三同步重挫，道瓊工業指數暴跌1,164.52點，跌幅3.57%，收31,490.07點。標普500指數大跌165.17點，跌幅4.04%，收3,923.68點。那斯達克綜合指數重挫566.37點，跌幅4.73%，收11,418.15點。費城半導體指數暴跌158.54點，跌幅5.17%，收2,907.96點。

台股ADR周三隨美股大跌重挫，台積電ADR下跌近3%，收在90.53美元，對台北交易股票價格轉為折價0.09%；聯電ADR也下跌，收在8.32美元。

聯電近期持續獲得外資買超，昨日外資買超聯電22,399張，連十一買，投信買超1,234張，自營商賣超1,332張，合計三大法人買超22,301張，股價昨日收復季線，在ADR暴跌下，早盤以49.3元開低，盤中跌幅逾2%，5日線及季線同步失守，但守住月線。

台積電也獲外資連三買，昨日收復月線，早盤也是開低，以523元開出，一度下滑至521元，盤中跌幅3.15%，月線再度失守。