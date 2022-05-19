處分資產利多　淘帝-KY攻漲停

淘帝-KY昨宣布，為中長期營運發展並有效充分資產利用，處分旗下淘帝樓自有資產予關係人福建源盛紡織服裝城，由於資產處分利益約為新台幣2.4億元，估可貢獻每股盈餘約2.2元，今日股價開盤後直攻漲停，成交價11.75元。

淘帝-KY受疫情影響，近兩年出現大幅虧損，到今年第一季才轉盈。淘帝表示，原有自有資產淘帝樓位於福建市財茂科工貿城園區，為地下1層與地上10層之建築，建築總面積共逾1.2萬坪，其中自用面積3560.73坪、出租面積4259.2坪，目前旗下淘帝樓空置率為36.74%，空置率較高、資產利用率較低。

淘帝指出，早期園區功能定位偏重於服裝及其配套產業，但隨著當地政府對於該區規劃及配套措施朝向生物醫藥產業發展轉型，不僅集團難以對現階段超出需求的使用面積進行調整，未來隨著業務發展，若需重建或翻新淘帝樓，又與當地政府對於財茂科工貿城園區之生物醫藥產業規劃功能不同。

處分資產同時，淘帝也說，將向關係人收購福州茂盛投資100%股權，取得旗下財茂工業區不動產，依據營運需求規劃設立淘帝電商總部大樓。