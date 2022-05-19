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台股早盤挫逾300點失守萬六 台積電開盤下跌15元

台股挫低逾300點 萬六點失而復得

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今(19)日開低後，賣壓仍湧出，大盤指數跌破萬六點關卡，下挫超過300點，台積電（2330）也不敵賣壓，股價開低下殺到523元，下跌15元。聯合報系資料照
台股今(19)日開低後，賣壓仍湧出，大盤指數跌破萬六點關卡，下挫超過300點，台積電（2330）也不敵賣壓，股價開低下殺到523元，下跌15元。聯合報系資料照

台股今(19)日開低後，賣壓仍湧出，大盤指數跌破萬六點關卡，下挫超過300點，台積電（2330）也不敵賣壓，股價開低下殺到523元，下跌15元。不過，多頭仍強拉台積電，讓指數回升到萬六點之上，多空再度交戰激烈。

由於美股收盤重挫，再度引發賣壓在開盤後湧出，指數一度跌至15,943.11點；半導體指數下挫2.5%，電線電纜指數更跌至3%，開盤不久，晶圓雙雄、元太（8069）、智原（3035）、貨櫃三雄、欣興（3037）、創惟（6104）、聯發科（2454）、鴻海（2317）及華新（1605）等股成交金額大卻下挫。早盤以防疫概念股表現較強，泰博（4736）、亞諾法（4133）及寶齡富錦（1760）等股表現較強。

群益投顧說，柏南克發言顯示現任聯準會當局相當在意股市變動表現，持續令市場對政策挹注期待高。惟仍待FOMC時點接近，通膨問題亦仍限縮政策空間。在多空交錯下，政策挹注效果應仍屬短線性，低擋支撐仍不穩固，操作難度偏高，擇強守技術面應對。

台積電 台股

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