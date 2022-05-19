5/19【早晨財經速解讀】／又是誘多！道瓊狂瀉1,165點 費半重跌5% 解套日遙遙無期?

美股三大指數周三（18日）全面大跌，回吐前一日漲幅，道瓊收盤狂殺1,164.52點，創2020年6月來最慘日。標普500和那斯達克指數均跌逾4%，投資人正評估物價上揚對企業獲利的衝擊，和貨幣政策緊縮對經濟成長前景的影響。

道瓊工業指數重挫1,164.57點，或跌3.57%，收報31,490.07點，標普500指數大跌4.04%，或跌165.17點，收在3,923.68點，那斯達克指數崩跌4.73%，或566.36點，收報11,418.16點。標普500指數和道指均寫下2020年6月來最大單日跌幅。

費城半導體指數暴跌158.54點，跌幅5.17%，收2907.96點。台積電ADR下跌近3%，對台北交易股票價格轉為折價0.09%。日月光重挫超過5%，聯電下跌近4%。

台股昨 (18) 日連帶開高走高，由台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）及跌深反彈的金融權值股領軍上攻，終場收在16296.86點，上漲240.77點，成交量 2340.93億元；三大法人買超92.62億元。