4月台股跌6.22% 拖累台股基金規模減幅逾一成

受中國大陸封城及聯準會升息衝擊，近期台股跟隨全球股市重挫，統計4月台股加權指數下跌6.22%，OTC指數跌幅10.25%；大盤表現疲弱，拖累台股基金淨值下滑，基金規模也大幅縮減。根據投信投顧公會資料，全市場主動式台股基金規模，從3月4,164.75億元，下滑至4月的3,650.99億，為去年9月以來新低，月減12.34%。

台股基金規模前十大投信公司的月減幅普遍也在一成以上，4月主動式台股基金規模前五大投信依序是元大投信、安聯投信、國泰投信、統一投信、復華投信，其中統一投信規模月減5%，下滑幅度最少，主要是旗下台股基金在4月共獲得淨申購逾14億元，在新資金的買盤挹注下，推升統一投信台股基金規模排名前進一名，名列第四大。

展望台股後市，隨著中國準備解除封城，企業陸續復工，加上美股反彈，股市氣氛也開始好轉。統一投信表示，鑒於財報利空已反映、台灣疫情預計5月底達到高峰及上海復工消息，短期台股底部已逐漸浮現。

統一投信說，上市櫃公司5月營收公告及聯準會下次利率會議，都須等到6月上旬，也讓台股這段時間處於消息真空期，有機會走一波跌深反彈行情，在震盪中將底部墊高。

統一投信說，台股中長期仍不看淡，時序臨近第2季尾聲，投資人可以開始準備布局，迎接第3季旺季的來臨，布局首選為具備明確成長性的產業，例如智能車、HPC相關類股及新平台新規格提升受惠股等。

但統一投信提醒，目前市場仍充斥不確定性，投資人布局時仍以分批進場為上策，以控制風險。