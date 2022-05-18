施羅德：亞洲科技股仍值得關注

今年亞洲的消費性產業、互聯網、半導體和科技股以碰到沉重賣壓，物聯網股票則面臨政策監管的不確定性，以及消費產業面臨成本上升與疲弱需求導致的利潤壓縮。施羅德亞股團隊指出，因全球經濟疲軟，對於科技產品的需求也普遍放緩，短期市場需求下降也可能因此下調獲利預期，但依舊對於長期看法保持不變。

施羅德亞洲股票投資團隊主管Robin Parbrook認為，亞洲半導體以及科技股的表現不應如此。近期公布的財報普遍顯示這類公司獲利皆達到預期，但是亞洲科技股和全球科技股本益比差距在過去幾個月來到極大的差距。至於導致市場拋售的原因？Robin Parbrook分析，因居家工作帶動對設備的需求已見頂，以及對於手機銷售量的疑慮所帶來的恐懼。

目前世界上看到的大趨勢多與半導體環環相扣的，例如電動汽車、智能電網、充電網絡、聯結系統、數據使用、人工智慧 、雲端服務或自動化。而市場皆正處於這些技術轉型的起點。Robin Parbrook說，電動車與相關產業會是近代經濟史上最大以及最資本密集的轉型產業之一，光是美國，就有2.5億輛內燃機貨車與汽車需要替換，從電池、動力系統、駕駛系統以及車內其他功能都需要半導體產品。同樣的，大多數的國家正在進入5G轉換周期，而5G手機需要大量額外的晶片來管理電源和連接功能。

因此，施羅德認為半導體產業為具強勁長期成長前景的周期性產業，亞洲投資人可能過於關注短期而忽略長期趨勢，但半導體產業才是亞洲長期價值所在，而非在房地產、保險公司、國有銀行和石油股等所謂的價值股。

儘管市場上對半導體產能有供過於求疑慮，半導體需求量一直都很大導致短期內出現短缺，但也推動快速增產的計劃。鑑於大量已宣布的半導體建廠計畫，預期某些領域會出現供過於求的情況。然而，施羅德對於整體產業發展並不過於擔憂。

施羅德指出，宣布產能增加的主要是邏輯IC晶圓代工領域，且集中在中國。施羅德對記憶體領域的擔憂較少，因其需要產業整合度更高、且進入門檻較大。對於半導體產業而言，資本不是進入該產業的主要障礙，長期累積的專業知識、整合能力以及與客戶和設備供應商的合作，才是真正的進入門檻與珍貴的智慧財。目前南韓和台灣在半導體行業占據主導地位，是因為擁有規模和知識，並投入了大量資金維持這優勢。要建立一個具規模半導體產業需花費大量時間與精力，而非投入大量現金可一蹴而成。